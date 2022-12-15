Вирусолог сказал, для кого грипп особенно опасен: когда надо обращаться к врачу

По словам Чаплинскаса, ученые всего мира предупреждали, что после пандемии придет грипп. За время пандемии иммунитет у людей ослабел.

"С одной стороны, наш организм забыл о защите, а с другой - люди меньше прививались. Иммунитет ослабел. Из-за пандемических ограничений, психологического состояния наш иммунитет стал вообще слабым. Сейчас люди больше перемещаются, общаются, поэтому вирусы могут "нагнать" упущенное. Это прогнозировали", – сказал профессор.

По его словам, в этом году гриппом будет болеть больше людей. Грипп в этом году стал распространяться раньше обычного, значит, сезон простудных заболеваний будет более сложным.

"И коронавирус не исчез, респираторно-синцитиальный вирус распространяется, а также другие вирусы, вызывающие простуду", – напомнил профессор.

Пока сложно сказать, когда будет пик заболеваемости, но предполагают, что в ближайшие недели его еще не будет.

Профессор напоминает, что при появлении любых симптомов простуды надо лечиться дома и не заражать окружающих. Он заметил, что в Литве не хватает просвещения людей, люди не понимают, зачем нужны прививки от гриппа.

Он также напомнил, что пожилых людей и людей из группы риска от гриппа в Литве прививают бесплатно.

Несмотря на то, что дети часто болеют гриппом, им вакцину не компенсируют.

"Разница между респираторно-синцитиальным вирусом и гриппом в том, что гриппом дети обычно болеют в более легкой форме, а взрослые РСВ переносят легче", – рассказал вирусолог.

Профессор сказал, что важно следить за своим состоянием - если вы вечером ходили в гости, а на утро у вас поднялась температура, значит, вы заболели гриппом.

"Надо следить, не повышается ли температура, не становятся ли симптомы серьезнее. Если в течение нескольких дней симптомы не проходят, держится высокая температура, надо обращаться к врачу. Можно сначала консультироваться по телефону", – сказал Чаплинскас.

Сам вирус приводит к развитию разных осложнений – бактериальных инфекций и осложнению хронических болезней. Поэтому грипп опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Профессор рекомендует держать дома под рукой быстрые тесты на грипп.

"Первым делом, важно использовать маски, особенно, если люди болеют, если идут в аптеку, в поликлинику. Больные должны максимально избегать контактов с людьми, если не получается - носить маску", – сказал Чаплинскас.

Он напомнил о важности соблюдения гигиены и проветривания помещений.

Он напомнил, что никуда не исчез и COVID-19. "Иммунная система привитых и переболевших должна лучше справляться с вирусом во время повторного заражения. Но нет никакой гарантии, что повторно человек легче перенесет болезнь. Уже доказано, что у некоторых людей повторное заражение вызывает более серьезное течение болезни", – сказал вирусолог.

В среду министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что жители Литвы плохо прививаются от коронавируса.

По словам Чаплинскаса, это результат плохой коммуникации.