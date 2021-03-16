Вирусолог: показатели в Литве таковы, что никаких послаблений не должно быть

"Судя по данным, никакие послабления невозможны", – сказала она. По словам Олендрайте, понятно, что правительство идет на риск, поскольку людям нужны послабления.

"Люди устали, им нужна разная деятельность. Погода улучшается, на улице риск заражения меньше, это побудит людей больше времени проводить на природе. Мы не можем игнорировать ни экономические, ни психологические моменты. Поэтому правительство и делает послабления там, где мы не видим нового штамма", – заметила специалист.

По ее словам, нынешние ограничения способствуют снижению распространения британского штамма.

"Все равно он будет во всех районах, это 100%. Просто все вакцины отлично действуют при этом штамме, надо уберечь районы от очагов этого штамма, поскольку он быстро распространяется. Чтобы не были переполнены больницы. По новейшим данным, этот штамм приводит к высокой смертности. В таком случае лучше закрыть, или оставить ограничения там, где больше всего вируса. А где его нет – дать людям вздохнуть свободнее", – сказала собеседница.

"Мы знаем, что вирус распространяется. Если один больной заражает больше 1 человека, он распространяется в экспонентных масштабах. А британский штамм распространяется еще быстрее.

Уже несколько недель назад в некоторых районов может быть хуже. В других регионах этого пока нет", – заметила Олендрайте.

В Вильнюсе сейчас фиксируется широкое распространение британского штамма.

"Есть горячие точки, в которых этот штамм распространяется", – сказала специалист.

Олендрайте призвала жителей Литвы делать прививки. По ее словам, это позволит снять карантин и спасти жизни.