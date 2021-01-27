Вирусолог о ситуации в Литве: надо переждать январь и февраль

Олендрайте сказала Delfi: "Вероятно, британский штамм уже есть в Литве. Он мог попасть в ноябре-декабре, когда был карантин, что не дало ему возможности широко распространиться".

По словам специалиста, если бы британский штамм широко распространился в Литве, то рекордная заболеваемость в декабре фиксировалась бы именно по этой причине.

"Если мы знаем, что некоторые штаммы, которые, возможно, быстрее распространяются, отличаются большей устойчивостью, показывают неправильные результаты теста-ПГР. Если отслеживать ситуацию, знать, что происходит в Литве, мы будем знать, к чему готовиться. Мы знаем, что этот штамм есть в Литве или в любой момент может появиться. Этот штамм есть в Великобритании, Нидерландах, Испании, Дании, почти во всей Европе. Он придет и к нам. Все подсчеты и планы по ослаблению карантинных ограничений и вакцинации построены на том, что придет мутация и надо справиться с этой ситуацией", – сказала Олендрайте.

"Мы находимся на благоприятных условиях, можем потерпеть карантин. Если будет третья волна серьезнее второй, чтобы она не поднялась, как было на этот раз", – сказала вирусолог, заметив, что карантин действует против всех штаммов коронавируса.

"Просто надо жестче соблюдать все требования и правила. Трагедии нет, но надо соблюдать правила", – заметила Олендрайте. Она сказала, что, несмотря на более быстрое распространение новых штаммов, болезнь быстрее распространяется из-за карантинных послаблений.

Олендрайте сказала, что когда привьют всех людей из групп риска, масштабы заболеваемости не будут такими большими.

По ее словам, надо пережить эти несколько месяцев. "Нет, точно нет, можно сравнить с обычным гриппом. Зимой намного больше людей болеют. Январь и февраль - те месяцы, которые надо пережить. И если мы переждем, надеемся, все будет хорошо", – сказала Олендрайте.

По ее словам, эксперты обсуждают в Литве послабления в некоторых сферах.

"На встречах речь идет о такой деятельности, которая не принесет большой угрозы", – сказала специалист и привела в пример лыжные центры, где угроза заражения минимальная.

"Психологически это было бы приятно людям", – сказала вирусолог.



Олендрайте подчеркнула, что ситуация в Литве все еще нехорошая.