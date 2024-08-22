Вирусолог: нет никаких предпосылок для возникновения эпидемии оспы обезьян в Европе

„На сегодняшний день никаких предпосылок для возникновения пандемии в Европе нет. Однако проблема в том, что Европейская комиссия классифицирует этот вирус как агента, который может быть использован для биотерроризма. Это говорит о многом. Этот вирус более устойчив, чем другие вирусы“, – подчеркнул С. Чаплинскас в интервью для Elta.

После того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о чрезвычайной ситуации международного масштаба из-за быстрого распространения по Африке оспы b, старое название – оспа обезьян, вирусолог отмечает, что вирус на самом деле обладает тревожными характеристиками.