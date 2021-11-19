aA
Вслед за Нерингой из черной зоны в красную перешел муниципалитет Ретаваса, сообщает Департамент статистики Литвы 19 ноября.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

Остальные муниципалитеты по-прежнему остаются в черной зоне COVID–19.

Показатель заболеваемости в Ретавасе составляет 404 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней.

В Неринге этот показатель составляет 466,9 случаев.

Хуже всего ситуация по-прежнему в Бирштонасе - 2229,4 случая.

Количество новых случаев на данный момент растет только в 8 муниципалитетах: в Паланге, Биржайском районе, Паневежском районе, Расейнском районе, Йонавском районе, Кайшядорском районе, Бирштонасе и Пагегяй.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 1707 новых случаев и 17 смертей
Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 27 смертей

Средний показатель заболеваемости по Литвы - 1096,6 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных тестов составляет 10,3%.

Эти показатели за неделю снизились. Ускорение пандемии остается отрицательным – –27,6%/в неделю.

Иммунитет к коронавирусу может быть у 73,7% жителей страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литва дарит Грузии еще 50 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer (16)

Литва дарит Грузии еще 50 тыс. доз вакцины от...

Правительство Литвы решит вопрос о "паспорте возможностей" для детей с 12 лет (1)

В среду правительство Литвы планирует решить вопрос о...

TOP новостей

Вильнюсец о ценах на недвижимость: неужели мы верим в адекватность цен? (15)

Новые квартиры в Литве дорожают, поэтому многие...

Президент Литвы о беседах с Лукашенко: надо общаться и с захватчиками самолетов (20)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что беседы...

С Нового года зарплаты в Литве наличными выплачивать не будут (3)

Декабрь 2021 года – последний месяц, когда зарплаты в...

Вирус отступает? В красной зоне уже два муниципалитета (1)

Вслед за Нерингой из черной зоны в красную перешел...

Коронавирус в Литве: 1707 новых случаев и 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1017 новых...