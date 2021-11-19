Остальные муниципалитеты по-прежнему остаются в черной зоне COVID–19.
Показатель заболеваемости в Ретавасе составляет 404 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней.
В Неринге этот показатель составляет 466,9 случаев.
Хуже всего ситуация по-прежнему в Бирштонасе - 2229,4 случая.
Количество новых случаев на данный момент растет только в 8 муниципалитетах: в Паланге, Биржайском районе, Паневежском районе, Расейнском районе, Йонавском районе, Кайшядорском районе, Бирштонасе и Пагегяй.
Средний показатель заболеваемости по Литвы - 1096,6 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных тестов составляет 10,3%.
Эти показатели за неделю снизились. Ускорение пандемии остается отрицательным – –27,6%/в неделю.
Иммунитет к коронавирусу может быть у 73,7% жителей страны.
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