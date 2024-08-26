2024.08.26 15:52

Вильнюсскую ратушу капитально отремонтируют

 
Elta
ru.DELFI.lt
vilnius, rotušė, vilniaus rotušė, naktį, centras, senamiestis, rotušės aikštė, shutterstock
vilnius, rotušė, vilniaus rotušė, naktį, centras, senamiestis, rotušės aikštė, shutterstock
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсская мэрия сообщает о скором начале ремонтных работ в столичной ратуше. Планируется привести в порядок ее фасад, подвальные помещения, отреставрировать ценные элементы фасада, окна, двери и провести другие необходимые ремонтные работы.

В муниципалитете отмечают, что на данный момент получено разрешение на строительство на выполнение капитального ремонта, а курирующая проект Вильнюсская девелоперская компания готовится объявить тендер на подрядные работы. Ожидается, что ремонтные работы могут начаться весной–летом 2025 г.

Сообщается, что фасад Вильнюсской ратуши пострадал из-за изношенного кровельного покрытия здания, неподходящих водосточных труб слишком маленького диаметра и протечек в системе ливневой канализации. Из-за этих недостатков намокает фасадная штукатурка, повреждается конструкция здания и архитектурные элементы.

Напольное покрытие в части помещений требует ремонта, необходимо очистить и отполировать терраццо и мраморные поверхности, отремонтировать и восстановить утраченные ступени и площадки.

Работы по реставрации охраняемого объекта культурного наследия будут осуществляться по аутентичным технологиям, руководствуясь результатами исследований и требованиями правил реставрации объектов наследия. Капитальный ремонт будет проводиться поэтапно с ремонтом здания снаружи и внутри. На время проведения некоторых внутренних работ возможна частичная приостановка работы ратуши.

Проект капитального ремонта разработало ЗАО „Институт проектирования и реставрации“. Руководитель проекта – архитектор Мария Немунене.

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