Вильнюсскую ратушу капитально отремонтируют

В муниципалитете отмечают, что на данный момент получено разрешение на строительство на выполнение капитального ремонта, а курирующая проект Вильнюсская девелоперская компания готовится объявить тендер на подрядные работы. Ожидается, что ремонтные работы могут начаться весной–летом 2025 г.

Сообщается, что фасад Вильнюсской ратуши пострадал из-за изношенного кровельного покрытия здания, неподходящих водосточных труб слишком маленького диаметра и протечек в системе ливневой канализации. Из-за этих недостатков намокает фасадная штукатурка, повреждается конструкция здания и архитектурные элементы.