Вильнюсское самоуправление выиграло громкое дело против французского концерна Veolia: присуждено 83 млн евро

"Сегодня особенный день, после 7 лет судебных разбирательств вчера мы получили решение арбитража (...). Главное, что Вильнюс выиграл дело и ему присуждена компенсация в размере 83 млн. евро. (...) В финале городу остается более 56 млн. евро", - сказал В. Бенкунскас на пресс-конференции в пятницу.

"Суд ясно дал понять, что этот контракт, подписанный в 2002 году, был заключен не в интересах потребителей. Уже тогда было понятно, что положения договора построены таким образом, что все выгоды будут направлены не на те цели, о которых публично говорили тогда политики, отстаивая это дело", - сказал он.

В. Бенкунскас пояснил, что арбитраж установил, что положения договора не отражают баланс прав и обязанностей сторон, и муниципалитету придется выплатить французскому концерну почти 30 млн. евро из-за "кривого договора".