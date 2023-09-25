Вильнюсское самоуправление выдало Профсоюзу учителей разрешение на митинг у здания правительства

Сообщается, что выдано разрешение на проведение митинга на площади им. Винцаса Кудирки возле Дома правительства. Митинги смогут проводиться ежедневно с 29 сентября по 28 октября. В них смогут принять участие до 2000 человек, сообщили в самоуправлении.
По словам председателя Профсоюза работников образования Андрюса Навицкаса, с началом полноценной забастовки 29 сентября учителя и ученики пройдут маршем от своих школ в Вильнюсе к зданию правительства. На площади Винцаса Кудирки будут организованы различные дискуссии, также будут проводиться уроки для учеников, прибывших поддержать учителей.
На прошлой неделе Вильнюсcкое самоуправление не выдало разрешение на организацию пикетов из-за изменений в плане протеста. По первоначальному плану пикеты должны были пройти возле Сейма и Министерства образования, науки и спорта (МОНС), но митинг перенесли к правительству из-за лучших технических условий.
По мнению А. Навицкаса, с точки зрения безопасности площадь Винцаса Кудирки более подходящее место для митинга, чем пространство перед зданием Сейма или МОНС.
"Во время согласования деталей возник вопрос с освещением, находиться ночью возле Сейма сложно, там недостаточное освещение. Также будет сложно обеспечить порядок и безопасность как учителей, так и учащихся", – прокомментировал А. Навицкас изменение места запланированного на пятницу митинга.
"Площадь Кудирки прекрасно освещена, и мы сошлись во мнении, что это будет самое лучшее, самое оптимальное решение по организации этого митинга и пикета", – добавил глава профсоюза.
По причине разногласий относительно более быстрого повышения зарплат учителей 15 сентября уже прошла предупредительная забастовка учителей, организованная Профсоюзом работников образования Литвы (ПРОЛ), а на 29 сентября запланирована полноценная забастовка.