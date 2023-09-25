Вильнюсское самоуправление выдало Профсоюзу учителей разрешение на митинг у здания правительства

Сообщается, что выдано разрешение на проведение митинга на площади им. Винцаса Кудирки возле Дома правительства. Митинги смогут проводиться ежедневно с 29 сентября по 28 октября. В них смогут принять участие до 2000 человек, сообщили в самоуправлении.

По словам председателя Профсоюза работников образования Андрюса Навицкаса, с началом полноценной забастовки 29 сентября учителя и ученики пройдут маршем от своих школ в Вильнюсе к зданию правительства. На площади Винцаса Кудирки будут организованы различные дискуссии, также будут проводиться уроки для учеников, прибывших поддержать учителей.

На прошлой неделе Вильнюсcкое самоуправление не выдало разрешение на организацию пикетов из-за изменений в плане протеста. По первоначальному плану пикеты должны были пройти возле Сейма и Министерства образования, науки и спорта (МОНС), но митинг перенесли к правительству из-за лучших технических условий.