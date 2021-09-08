Заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас информировал, что самоуправление посоветовалось с полицией и было принято совместное решение разрешить проведение митинга на Кафедральной площади.
"Мы видим, что организаторы учли замечания муниципалитета и полиции. Изменено место проведения мероприятия. Кафедральная площадь - более благоприятное место для обеспечения порядка. Это просторное место, где может разместиться много людей. И в случае провокаций полиции будет легче гарантировать безопасность", - сказал Бужинскас.
По его словам, организаторы уменьшили максимальное число участников с 15 000 до 10 000.
"Третий момент, который нас несколько беспокоил до этого - время проведения акции. Хотели проводить акцию до 22 ч. Сейчас до 16 ч. В плане безопасности, это более безопасный вариант", - сказал Бужинскас.
По его словам, риск провокаций остается таким же, неважно, где проходит акция - у парламента или на Кафедральной площади.
"Просто работа муниципалитета и полиции будет более слаженной (…). И мы считаем, что можем разрешить проведение этого митинга", - сказал Бужинскас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсское самоуправление разрешило проведение митинга на Кафедральной площади (32)
Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение митинга...
В Литве пересматривают налоги на недвижимость и землю (51)
Лесная земля и место долгосрочного строительства могут...
За несколько дней до 13 сентября в салонах красоты вырос поток клиентов (1)
До 13 сентября осталось всего несколько дней, а в салонах...
Женщина пришла в магазин IKI без маски и набросилась на охранника (10)
7 сентября вечером в Каунасе , в магазин Iki на проспекте...
За сутки до митинга Союза семей пройдет акция протеста либеральной молодежи (19)
Литовская либеральная молодежь призывает выразить...