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Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение митинга Союза семей 10 сентября на Кафедральной площади.

Заместитель главы администрации Вильнюсской мэрии Адомас Бужинскас информировал, что самоуправление посоветовалось с полицией и было принято совместное решение разрешить проведение митинга на Кафедральной площади.

"Мы видим, что организаторы учли замечания муниципалитета и полиции. Изменено место проведения мероприятия. Кафедральная площадь - более благоприятное место для обеспечения порядка. Это просторное место, где может разместиться много людей. И в случае провокаций полиции будет легче гарантировать безопасность", - сказал Бужинскас.

Adomas Bužinskas
Adomas Bužinskas
© DELFI / Domantas Pipas
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По его словам, организаторы уменьшили максимальное число участников с 15 000 до 10 000.

"Третий момент, который нас несколько беспокоил до этого - время проведения акции. Хотели проводить акцию до 22 ч. Сейчас до 16 ч. В плане безопасности, это более безопасный вариант", - сказал Бужинскас.

По его словам, риск провокаций остается таким же, неважно, где проходит акция - у парламента или на Кафедральной площади.

"Просто работа муниципалитета и полиции будет более слаженной (…). И мы считаем, что можем разрешить проведение этого митинга", - сказал Бужинскас.

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