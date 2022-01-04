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Зимние праздники подходят к концу, поэтому самоуправление призывает жителей ознакомиться с адресами мест, где можно оставить елки. В этом году в столице будет 89 таких площадок. Елки с них будут увозить с 6 по 31 января.
Вильнюсское самоуправление представило карту с местами сбора елок
© DELFI / Domantas Pipas

Самоуправление напоминает, что елки нельзя оставлять около мусорных контейнеров или просто выбрасывать из окон, за это грози штраф до 600 евро.

Кроме того, елки можно сдать на площадках для крупногабаритных отходов.

Стоит подумать и о вторичном использовании елки - лапником можно укрыть растения, выстелить дно компостной ямы.

Если вы купили елку в горшке, после праздников держите ее в прохладном месте, а весной сможете посадить ее в Рождественском лесу.

Eglučių sunešimo taškai
Eglučių sunešimo taškai
© DELFI

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