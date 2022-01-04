Вильнюсское самоуправление представило карту с местами сбора елок

Самоуправление напоминает, что елки нельзя оставлять около мусорных контейнеров или просто выбрасывать из окон, за это грози штраф до 600 евро.

Кроме того, елки можно сдать на площадках для крупногабаритных отходов.

Стоит подумать и о вторичном использовании елки - лапником можно укрыть растения, выстелить дно компостной ямы.

Если вы купили елку в горшке, после праздников держите ее в прохладном месте, а весной сможете посадить ее в Рождественском лесу.