27 июля 2023 г. 07:50

Вильнюсское самоуправление обратится в суд по поводу спиленного дуба: подаст иск на 140 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rinktinės g. pjaustomas ąžuolas
Rinktinės g. pjaustomas ąžuolas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

После того как Департамент охраны окружающей среды во вторник объявил, что компания "Rinktinės NT", спилившая взрослый дуб в центре Вильнюса, будет оштрафована менее чем на 3 тыс. евро за ущерб, нанесенный природе, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал это смешным, и заявил, что мэрия города, в связи с этим нарушением, обратиться с иском в суд.

"Мы сразу сказали, когда произошел этот случай, что Департамент охраны окружающей среды может наложить штраф в размере нескольких тысяч евро в качестве административного штрафа за причиненный природе ущерб, и это смешно. В то время для муниципалитета действовала Процедура восстановительной стоимости, по которой и рассчитывался штраф. Она составила 140 тыс. евро и ее (компанию) попросили заплатить. Претензия подана", - сказал В. Бенкунскас в среду в эфире программы Delfi.

Valdas Benkunskas

По словам мэра столицы, к сожалению, официальной информации от компании не поступало, но, уверяет он, компания, нарушившая общественный интерес, не избежит ответственности, так как будет привлечена к ответственности через суд.

"Наш иск на 140 тыс. евро в ближайшее время поступит в суд, и мы будем судиться с этой компанией. (...) История определенно не закончена", - сказал В. Бенкунскас.

По его словам, в ответ на нарушение приняты все меры, но самым большим наказанием для компании он назвал приостановку строительства объекта.

ELTA напоминает, что в мае на улице Цейкиню в центре Вильнюса был спилен дуб-долгожитель. В. Бенкунскас назвал это вандализмом и заверил, что у застройщиков не было разрешений на спиливание дерева.

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