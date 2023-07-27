Вильнюсское самоуправление обратится в суд по поводу спиленного дуба: подаст иск на 140 000 евро

"Мы сразу сказали, когда произошел этот случай, что Департамент охраны окружающей среды может наложить штраф в размере нескольких тысяч евро в качестве административного штрафа за причиненный природе ущерб, и это смешно. В то время для муниципалитета действовала Процедура восстановительной стоимости, по которой и рассчитывался штраф. Она составила 140 тыс. евро и ее (компанию) попросили заплатить. Претензия подана", - сказал В. Бенкунскас в среду в эфире программы Delfi.
По словам мэра столицы, к сожалению, официальной информации от компании не поступало, но, уверяет он, компания, нарушившая общественный интерес, не избежит ответственности, так как будет привлечена к ответственности через суд.
"Наш иск на 140 тыс. евро в ближайшее время поступит в суд, и мы будем судиться с этой компанией. (...) История определенно не закончена", - сказал В. Бенкунскас.
По его словам, в ответ на нарушение приняты все меры, но самым большим наказанием для компании он назвал приостановку строительства объекта.
ELTA напоминает, что в мае на улице Цейкиню в центре Вильнюса был спилен дуб-долгожитель. В. Бенкунскас назвал это вандализмом и заверил, что у застройщиков не было разрешений на спиливание дерева.