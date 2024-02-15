Вильнюсское самоуправление начало вырубать деревья и на частной территории?

 
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ФОТО: madeinvilnius.lt

В группе общины Шнипишкес в социальной сети Facebook на этой неделе распространилась информация о маркируемых деревьях. С приближением весны обрезка деревьев не является чем-то необычным, но жители были озадачены маркировкой деревьев на частной территории. Об этом пишет портал madeinvilnius.

Женщина из группы Шнипишкес испугалась и утверждает, что видела, как парень и девушка ходили по улице Дурпю и маркировали деревья. Деревья были маркированы и во дворах частных домов. Утверждается, что в частные владения проникли без разрешения. На вопрос о цели их визита ответили, что они маркируют деревья, которые придется срубить. Этот ответ удивил жителя больше всего. Однако возникает вопрос, с каких это пор на территории частных домов деревья маркируют к вырубке?

Муниципалитет Вильнюса заявил, что "у них нет информации о маркировке и посещении частных объектов. Муниципалитет не вырубает деревья на частных территориях, а какие парень с девушкой гуляют - также знаем, как и вы".

Сянюния Шнипишкес также поддержала Вильнюсское самоуправление и заявила, что "работники муниципалитета не ходят по частным территориям и не рубят там деревья. Мы призываем вас сохранять бдительность и в следующий раз спрашивать, кто и с какой целью маркирует деревья".

Хотя жительница утверждает, что эти люди сообщили ей, что это муниципальный проект, они маркируют небезопасные деревья в окрестностях. В муниципалитете не смогли дать конкретного ответа, связана ли вырубка деревьев с новым детским садом, который будет расположен неподалеку, и никто не смог жительнице конкретно по этому поводу разъяснить.

Жители явно боятся вырубки деревьев, которая, по их мнению, в городе становится все более интенсивной и доходит до дворов частных домов.

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