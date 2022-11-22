Вильнюсское самоуправление на следующей планирует демонтировать скульптуры на Антакальнисском кладбище

Ранее во вторник он сообщил, что работы должны начаться на этой неделе, но нанятая муниципальным предприятием Grinda компания Vilniaus BDT указала, что может начать работы чуть позже.

"Grinda уточнила, что нанятый поставщик может начать работу со следующей среды. Сначала будут подготовительные работы, сами памятники должны быть демонтированы к середине декабря", - сказал BNS Шимашюс.

Во вторник Министерство юстиции сообщило, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур советских солдат, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально пока не позволяя столичным властям их демонтировать.

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О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Министр юстиции Эвелина Добровольска, а также руководство столичного муниципалитета подчеркивают, что комитет введен в заблуждение, поскольку столичные власти не намерены "осквернять могилы военнослужащих Второй мировой войны", не намерены перезахоранивать останки или снимать надгробные памятники, а хотят убрать только милитаристские скульптуры, олицетворяющие советскую идеологию.

Шимашюс сообщил BNS, что во вторник самоуправление проинформирует правительство о своих планах и ожидает одобрения. Муниципалитет также обещает при необходимости задействовать сотрудников органов охраны общественного порядка, чтобы избежать возможных провокаций во время демонтажа скульптур.

"Мы понимаем, что у некоторых провокаторов может возникнуть соблазн привлечь внимание общественности к Антакальнисскому кладбищу, но сотрудники органов охраны общественного порядка позаботятся о том, чтобы такие соблазны оставались лишь мечтами пророссийских деятелей в течение всего процесса демонтажа", — сказал мэр.

Политики столичного самоуправления решили демонтировать шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат Второй мировой войны, и позже намерены передать их Литовскому национальному музею.