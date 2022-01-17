Вильнюсское самоуправление ищет возможности компенсировать расходы жителей на отопление

В последние три месяца прошлого года компенсацией за отопление жилья воспользовались более 19 тысяч жителей Вильнюса, общий размер начисленных выплат составил почти 1,5 миллиона евро (1 478 285 евро). Расходы на компенсационные выплаты при сопоставлении ноября с октябрем возросли в 4,9 раза, а при сопоставлении декабря с ноябрем – в 3 раза. В нынешнем году на 12 часов 13 января от населения поступило 3919 заявлений.

"Увеличение счетов за отопление явно пугает, это понятно, поэтому очень важно напомнить о праве на компенсацию, которая в этом году доступна большему количеству людей. Кроме того, в условиях чрезвычайной ситуации временно не учитывается имеющееся имущество. Для жителей Вильнюса, которым не полагается компенсация, мы создали механизм отсрочки, что позволит уменьшить получаемые счета за отопление", – пояснил заместитель мэра Вильнюса Томас Гульбинас.

В условиях затяжной ситуации с крайне высокими рыночными ценами на природный газ Вильнюсское самоуправление дает жителям Вильнюса разъяснения по наиболее актуальным для них вопросам относительно компенсации за отопление.

Как жители Вильнюса могут узнать размер компенсации за отопление?

Предварительную сумму компенсации жители столицы могут проверить с помощью электронного калькулятора, например, на сайте www.spis.lt.

Как подается ходатайство на компенсацию?

Жители Вильнюса могут подать ходатайство (prašymas) в электронном виде – с сайта www.spis.lt , по электронной почте: sis@vilnius.lt , позвонить по телефону 8 700 35545 либо посетить Центр обслуживания клиентов по адресу: пр. Конституциёс, 3. Последний вариант вы можете использовать только при наличии Паспорта возможностей (Galimybių pasas).

Связывается ли компенсация с типом отопления?

За компенсацией можно обращаться независимо от типа обогрева жилья – и при наличии центрального отопления, и при использовании таких видов топлива, как дрова, уголь, газ и др. То же относится к компенсации расходов на питьевую и горячую воду.

Связывается ли компенсация с имуществом человека, подающего ходатайства?

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране временно не производится оценка имущества подателя ходатайства о компенсации.

Как правильно подать ходатайство о компенсации за отопление – от лица всех тех, кто проживает совместно, или от лица одного жильца?

При назначении компенсации за отопление оценивается общий доход задекларированных лиц, поэтому все лица (или семьи), декларировавшие проживание в конкретном месте или арендующие жилье, должны подавать отдельные ходатайства о компенсации.

Есть ли право на компенсацию у безработной многодетной матери?

Право на компенсацию полагается, если: при установленном отцовстве детей их мать заключила утвержденный судом договор о материальном обеспечении детей; мать зарегистрирована в Службе занятости; семья снимает жилье и имеет надлежащим образом подтвержденный договор аренды; иные декларированные в жилом помещении лица подают отдельное ходатайство и др. Если семья находится в особом ведении или один из членов семьи признан нетрудоспособным, а из вышеупомянутых условий не урегулирован только вопрос материального обеспечения детей, ходатайство о компенсации за отопление может быть рассмотрено в порядке исключения.

На какое период подается ходатайство о компенсации за отопление?

Компенсация назначается на три месяца, после подачи соответствующего ходатайства. В зависимости от личных обстоятельств (изменение семейного положения, или состава семьи, или размера доходов и т.п.) компенсация может назначаться и кратковременная компенсация (один/два месяца), и компенсация на более длительный срок (полгода). При каждом новом обращении по поводу компенсации подается ходатайство, а информацию о периоде действия компенсации лицо получает в информационном сообщении об установленном праве на компенсацию.

Почему я должен оплачивать весь счет, а потом ждать возврата денег несколько месяцев?

Решение о праве на компенсацию принимается в течение одного месяца с момента подачи заявления вместе со всеми необходимыми документами. После принятия положительного решения сведения передаются органам, которые занимаются исчислением компенсации (поставщикам тепла). В некоторых случаях приходит счет на полную сумму, но следующий полученный счет уже будет с отображением возмещения за причитающийся период.

Например, 28 декабря вы подали ходатайство о компенсации с 1 октября. Запрос и решение о предоставлении компенсации приняты 3 января, сведения переданы в Вильнюсские теплосети (Vilniaus šilumos tinklai) 7 января. Информацию о применении компенсации житель получит в феврале (через четыре месяца после 1 октября).

Не исключено, что по мере роста потока обращений увеличится срок рассмотрения ходатайств о компенсации за отопление и время ожидания для подателей ходатайств.

Помимо оплаты счетов за отопление, имеются трудности с оплатой расходов на реновацию. Имею ли я право на помощь?

Собственники квартир, получающие компенсацию за отопление жилья, могут обратиться за информацией по ссылке (об установлении права на оплату кредита и процентов в случае модернизации многоквартирного дома).

Компенсация за отопление нам не полагается. Есть ли какие-то ещё льготы, которыми можно воспользоваться в нынешнем отопительном сезоне?

Если компенсация за отопление не полагается либо сумма недостаточна, финансовое бремя можно уменьшить, воспользовавшись предоставляемой Вильнюсскими теплосетями (Vilniaus šilumos tinklai) возможностью отсрочки платежей.

В указанном случае сумма счета за отопление в этом сезоне не превысит 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Например, если в декабре прошлого года за отопление и горячую воду вы платили 60 евро, а в этом году в счете стоит 120 евро, то к сроку, указанному в счете, вы должны уплатить 81 евро. Оставшаяся часть платежа, т.е. 39 евро, до конца отопительного сезона откладывается на выбранный вами срок (от 1 до 18 месяцев).

Модель отсрочки платежа не действует автоматически. Для ее применения обязательно до конца отопительного сезона наведаться в Центр обслуживания клиентов Вильнюсских теплосетей (Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo centras) по адресу: ул. Спаудос, 6-1

(в Вильнюсе) либо позвонить по телефону 19118.