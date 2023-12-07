Вильнюсское районное самоуправление подверглось кибератаке

По словам мэра самоуправления Роберта Духневича, в настоящее время выясняются все обстоятельства атаки и вопрос о том, был ли получен доступ к персональным данным.

"В понедельник была совершена ​​атака на серверы данных администрации Вильнюсского районного самоуправления. Доступ к муниципальной администрации ограничен и будет ограничен некоторое время.

Информация об инциденте была передана в Национальный центр кибербезопасности при Министерстве обороны и доведена до сведения других ответственных учреждений. Муниципальная администрация делает все для скорейшего возобновления деятельности в штатном режиме", – цитируется в пресс-релизе Духневич.