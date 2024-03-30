Вильнюсский железнодорожный вокзал украшен к Пасхе весенними декорациями

Перед Пасхой на вокзале были украшены окна фасада здания, устроена цветочная аллея на главном перроне, появились качели в цветах.

Вокзал был реконструирован в прошлом году, сейчас это настоящий центр притяжения вильнюсцев и туристов – здесь проводят экскурсии, выставки, действует Железнодорожный музей, кафе, удобные залы ожидания, желающие могут найти и удобное место для работы.

"Путешествие начинается с вокзала, поэтому праздничное настроение мы создавали не в поезде, а в здании вокзала. Я не сомневаюсь, что на украшенный зал придут посмотреть и те жители города, которые никакие поездки не планируют (...)", – сказала глава компании Кристина Мейде.