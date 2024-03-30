Вильнюсский железнодорожный вокзал украшен к Пасхе весенними декорациями

 
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Компания LTG Link в праздники удивляет своих клиентов уникальными решениями: на Рождество курсируют празднично декорированные поезда, а на Пасху было решено украсить здание Вильнюсского железнодорожного вокзала. Основной акцент декораций – украшенный цветами потолок – им можно любоваться всю весну.

Перед Пасхой на вокзале были украшены окна фасада здания, устроена цветочная аллея на главном перроне, появились качели в цветах.

Вокзал был реконструирован в прошлом году, сейчас это настоящий центр притяжения вильнюсцев и туристов – здесь проводят экскурсии, выставки, действует Железнодорожный музей, кафе, удобные залы ожидания, желающие могут найти и удобное место для работы.

"Путешествие начинается с вокзала, поэтому праздничное настроение мы создавали не в поезде, а в здании вокзала. Я не сомневаюсь, что на украшенный зал придут посмотреть и те жители города, которые никакие поездки не планируют (...)", – сказала глава компании Кристина Мейде.

Команда из 10 человек украшала здание два дня, особенно много времени ушло на украшение 43-метровых потолков, на потолке разместили 1300 цветов, которые создали столичные дизайнеры. Декорации можно будет посмотреть до конца весны, планируется, что такое украшение здания к праздникам станет традицией.

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