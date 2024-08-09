Вильнюсский районный муниципалитет готовится к квартальной реновации

„Будем стимулировать жителей к реновации многоквартирных жилых домов, а муниципалитет займется организацией и осуществлением установки и обустройства окружающей инфраструктуры, такой как автостоянки, тротуары, освещение, подземные инженерные сети, детские игровые и спортивные площадки, зарядные станции для электромобилей и т. д.“, — цитируется мэр Р. Духневич в пресс-релизе.

По мнению мэра, на территории Вильнюсского районного муниципалитета много многоквартирных домов старой постройки, не соответствующих стандартам энергоэффективности и требующих ремонта.