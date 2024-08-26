2024.08.26 11:06

Вильнюсский район приглашает на Праздник урожая

 
ru.DELFI.lt
IKI šviežio derliaus daržovės
IKI šviežio derliaus daržovės
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В субботу, 14 сентября, муниципалитет Вильнюсского района приглашает всех жителей и гостей на Праздник урожая, который пройдет в Скайдишкском парке, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, до наших дней сохранилась традиция празднования этого дня, которая является важной частью культуры края.

„Эта глубокая традиция соединяет народы и имеет значение для единства нашей общины, наделяет смыслом работу фермеров. Это возможность познакомиться с богатой культурой района. Приглашаем убедиться в этом уже 14 сентября: давайте встретимся в Скайдишкском парке и вместе отпразднуем этот день в духе культурных традиций Вильнюсского района“, – пригласил мэр.

Праздник урожая начнется в 12 ч. службой в костеле. В 13 ч. пройдет торжественное открытие праздника, после этого вручат награды лучшим фермерам района. С 14 ч. на сцене выступят: коллектив народных танцев Perla, капелла Rezo Quartet, капелла Vinys, коллектив народных песен и танцев Rudomianka, танцевальный и песенный коллектив Ziemia Beskidzka (lBeskidų Žemė) из Польши, капелла Kapela Wileńska.

В 15.50 ч. выступит фольклорная группа SUTARAS.

Кульминация праздника - выступление исполнительницы Эвелины Сашенко.

Во время праздника пройдет ярмарка, выставка народных ремесел, развлечения и мастер-классы для детей. Кроме того, ждет угощение.

Праздник завершится в 17.30 ч.

Место: Скайдишкский парк, находится между ул. Рудаминос, 8 и ул. Рудаминос, 10, Скайдишкес. (координаты 54.607585, 25.386824).

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