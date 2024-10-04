2024.10.04 11:07

Вильнюсский район объявил о начале отопительного сезона

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Šildymo sistema
Šildymo sistema
ФОТО: Shutterstock

В Вильнюсском районе в пятницу начинается отопительный сезон, сообщили в муниципалитете.

„В этом году мы начинаем отопительный сезон немного раньше, чем в прошлом году. Такое решение было продиктовано реальностью за окном – мы должны обеспечить, чтобы и жильцы домов, и люди, работающие в помещениях различных учреждений, чувствовали себя комфортно и без угрозы для здоровья“, – заявил мэр Вильнюсского районного муниципалитета Роберт Духневич в сообщении.

Отопление повсеместно включается, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха удерживается ниже 10 градусов тепла.

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