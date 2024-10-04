Вильнюсский район объявил о начале отопительного сезона

„В этом году мы начинаем отопительный сезон немного раньше, чем в прошлом году. Такое решение было продиктовано реальностью за окном – мы должны обеспечить, чтобы и жильцы домов, и люди, работающие в помещениях различных учреждений, чувствовали себя комфортно и без угрозы для здоровья“, – заявил мэр Вильнюсского районного муниципалитета Роберт Духневич в сообщении.