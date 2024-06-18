Вильнюсский район будут патрулировать сотрудники общественного порядка: для повышения безопасности жителей

По словам мэра Вильнюсского районного муниципалитета Роберта Духневича, целью патрулирования является обеспечение общественного порядка и спокойствия, предотвращение нарушений закона и возможных преступлений, а также оперативное реагирование на просьбы жителей о помощи.
„Мы принимаем дополнительные меры для укрепления общественного порядка и обеспечения спокойной и безопасной обстановки в районе. В то же время мы поставили перед собой задачу по усилению муниципального Отдела общественного порядка и более тесному сотрудничеству с полицией“, – цитируется в пресс-релизе Р. Духневич.
Отмечается, что со вторника патрулирование будет проходить в определенные дни месяца. Большое внимание будет уделяться районам и более крупным населенным пунктам с большим скоплением людей, например, вблизи рынков, мест для купания и отдыха, городских и поселковых центров.
Сотрудники Отдела общественного порядка будут осуществлять пешее патрулирование, на них будут специальные светоотражающие жилеты, сотрудники будут оснащены средствами радиосвязи.