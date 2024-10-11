Вильнюсский муниципалитет купил услуги частного детектива: будет ловить нарушителей

О частных детектива обычно можно услышать в триллерах или детективных романах, однако на деле эти представители романтической профессии находятся среди нас.

В сентябре администрация Вильнюсского муниципалитета подписала договор на сумму 15 000 евро с частным детективом. В договоре, размещенном на сайте eviesiejipirkimai.lt, сказано, что услуги будут предоставляться до 23 декабря 2024 года.

Указано, что в пакет услуг входит установка системы видеонаблюдения и присмотр за ней, подготовка оборудования для передачи видео, для видеозаписи и наблюдения в реальное время, а также реагирование на нарушения.

Зачем понадобились услуги частного детектива?