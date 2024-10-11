Вильнюсский муниципалитет купил услуги частного детектива: будет ловить нарушителей

О частных детектива обычно можно услышать в триллерах или детективных романах, однако на деле эти представители романтической профессии находятся среди нас.
В сентябре администрация Вильнюсского муниципалитета подписала договор на сумму 15 000 евро с частным детективом. В договоре, размещенном на сайте eviesiejipirkimai.lt, сказано, что услуги будут предоставляться до 23 декабря 2024 года.
Указано, что в пакет услуг входит установка системы видеонаблюдения и присмотр за ней, подготовка оборудования для передачи видео, для видеозаписи и наблюдения в реальное время, а также реагирование на нарушения.
Зачем понадобились услуги частного детектива?
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что услуги приобретены, чтобы собрать и передать полиции информацию о нарушения общественного порядка.
По его словам, пока рано говорить о результатах, но эта мера нужна для обозрения территории Старого города, где больше всего баров, кафе, ресторанов, где собирается больше всего жителей и туристов.
„Выбрана улица Бернардину, поскольку муниципалитет получает сообщения о разных нарушениях на этой улице, поэтому с помощью частного детектива мы хотим установить, кто и как часто совершает определенные нарушения“, – пояснил Грубинскас.