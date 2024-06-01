Вильнюсский фестиваль холодного борща приглашает необычно провести субботу

В этом году Вильнюсский фестиваль холодного борща объединил в себе как столичную гастрономию, так и разнообразные развлечения, культуру и даже спорт. Одно из самых ярких мероприятий этого года – погоня за рекордами. Гостей фестиваля посадили за самым длинным столом холодного борща, длина которого достигала 362 метров – столько лет отсчитывается от первого упоминания в городе Вильнюсе о свекольном супе, который считается предшественником холодного борща. Усевшихся за столом, Maxima угостила холодным борщом.