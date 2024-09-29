Вильнюсский автосервис украсил свои стены граффити

В этом старом здании автосервис работает с 1994 года. Его владельцы довольно оригинальным способом решили обновить внешний вид здания: они привели в порядок здание и нарисовали на нем граффити.

„Это первый автосервис нашей сети, он открылся ровно 30 лет назад. Город меняется, мир - тоже, мы внедряли инновации внутри, но заметили, как меняется город и решили, что нас должны видеть и снаружи. Шнипишкес – практически сердце Вильнюса, здесь много контрастов, нам не хотелось выглядеть скучно, мы решили раскрасить город, сделать его интереснее и красивее, вот и нанесли рисунки“, – сказал директор компании Martonas Мантас Римкус.