Вильнюсский железнодорожный вокзал украшен к Пасхе весенними декорациями

Перед Пасхой на вокзале были украшены окна фасада здания, устроена цветочная аллея на главном перроне, появились качели в цветах.
Вокзал был реконструирован в прошлом году, сейчас это настоящий центр притяжения вильнюсцев и туристов – здесь проводят экскурсии, выставки, действует Железнодорожный музей, кафе, удобные залы ожидания, желающие могут найти и удобное место для работы.
"Путешествие начинается с вокзала, поэтому праздничное настроение мы создавали не в поезде, а в здании вокзала. Я не сомневаюсь, что на украшенный зал придут посмотреть и те жители города, которые никакие поездки не планируют (...)", – сказала глава компании Кристина Мейде.
Команда из 10 человек украшала здание два дня, особенно много времени ушло на украшение 43-метровых потолков, на потолке разместили 1300 цветов, которые создали столичные дизайнеры. Декорации можно будет посмотреть до конца весны, планируется, что такое украшение здания к праздникам станет традицией.