Вильнюсский университет расторгает договор с профессором из России Андреем Десницким

"Если бы я писал на эту тему сегодня, я бы ограничился только одним предложением: "Нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права, и что репрессии действительно последовали". Это там сказано, и я до сих пор так считаю. А все остальное, о чем я там тогда писал, я вижу совершенно иначе 11 лет спустя", — написал Десницкий в Facebook после выхода публикации LRT. Он также принес извинения "тем, кто готов их принять" и поблагодарил Литву, коллег и друзей "за всё, что они дали".