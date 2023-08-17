Вильнюсский университет расторгает договор с профессором из России Андреем Десницким

"Информирую, что трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут в августе", - сообщил радио декан Филологического факультета, профессор Миндаугас Кветкаускас.
Хотя академические интересы Десницкого сфокусированы на библеистике, он также на протяжении многих лет публикует тексты на исторические и политические темы. В частности, журналисты обнаружили на портале "Правмир" опубликованную в 2012 году заметку "Советская Прибалтика: что это было?" за авторством ученого. В этом тексте Десницкий отрицал оккупацию стран Балтии со стороны СССР.
"Как ни абсурдно это звучит, но танки вошли в Ригу, Таллин и недавно переданный Литве Вильнюс (до сентября 1939 года это был польский город) с полного согласия местных властей. Ни армия, ни население не оказывали ощутимого сопротивления, и многие радостно встречали Красную Армию, видя в ней освободительницу от диктатуры правых националистов. […] Формально говоря, при Красной армии было больше свободы, потому что до ее прихода выборы вообще не назначались", — цитирует заметку LRT.
"Если бы я писал на эту тему сегодня, я бы ограничился только одним предложением: "Нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права, и что репрессии действительно последовали". Это там сказано, и я до сих пор так считаю. А все остальное, о чем я там тогда писал, я вижу совершенно иначе 11 лет спустя", — написал Десницкий в Facebook после выхода публикации LRT. Он также принес извинения "тем, кто готов их принять" и поблагодарил Литву, коллег и друзей "за всё, что они дали".
Как ранее сообщал LRT, еще до аннексии Крыма ученый А. Десницкий придерживался мнения, что Крым должен отойти к России. Он не отрицал распространения идеи о проведении в Крыму референдума об отделении территории от Украины и присоединении к России. Однако А. Десницкий утверждал, что не поддерживает аннексию Крыма и что он против войны в Украине.
Бывший декан Филологического факультета, профессор Инеса Шешкаускене в июне рассказала радио LRT, что А. Десницкий еще до работы в университете заявлял, что он против войны, а идеями, которые он распространял ранее, университет не интересовался. Декан утверждала, что нанять ученого из России ей рекомендовали историки университета.
Канцлер университета Раймундас Бальчюнайтис в июне утверждал, что этот случай трудоустройства будет пересмотрен.
Десницкий — филолог, специалист по библеистике, профессор Российской академии наук. В феврале 2022 года он подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением вторжения в Украину. С осени прошлого года ученый работал на кафедре славистики Вильнюсского университета в должности старшего научного сотрудника.