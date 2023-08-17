Вильнюсский университет расторгает договор с профессором из России

"Информирую, что трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут в августе", - сообщил радио декан Филологического факультета, профессор Миндаугас Кветкаускас.

Как ранее сообщал LRT, еще до аннексии Крыма ученый А. Десницкий придерживался мнения, что Крым должен отойти к России. Он не отрицал распространения идеи о проведении в Крыму референдума об отделении территории от Украины и присоединении к России. Однако А. Десницкий утверждал, что не поддерживает аннексию Крыма и что он против войны в Украине.

Бывший декан Филологического факультета, профессор Инеса Шешкаускене в июне рассказала радио LRT, что А. Десницкий еще до работы в университете заявлял, что он против войны, а идеями, которые он распространял ранее, университет не интересовался. Декан утверждала, что нанять ученого из России ей рекомендовали историки университета.