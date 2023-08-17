17 августа 2023 г. 12:26

Вильнюсский университет расторгает договор с профессором из России

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Soc. tinklo nuotr.

Вильнюсский университет (ВУ) расторгает договор с российским профессором Андреем Десницким, поддержавшим референдум об аннексии Крыма, сообщило в четверг радио LRT.

"Информирую, что трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут в августе", - сообщил радио декан Филологического факультета, профессор Миндаугас Кветкаускас.

Как ранее сообщал LRT, еще до аннексии Крыма ученый А. Десницкий придерживался мнения, что Крым должен отойти к России. Он не отрицал распространения идеи о проведении в Крыму референдума об отделении территории от Украины и присоединении к России. Однако А. Десницкий утверждал, что не поддерживает аннексию Крыма и что он против войны в Украине.

Бывший декан Филологического факультета, профессор Инеса Шешкаускене в июне рассказала радио LRT, что А. Десницкий еще до работы в университете заявлял, что он против войны, а идеями, которые он распространял ранее, университет не интересовался. Декан утверждала, что нанять ученого из России ей рекомендовали историки университета.

Канцлер университета Раймундас Бальчюнайтис в июне утверждал, что этот случай трудоустройства будет пересмотрен.

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