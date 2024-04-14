Вильнюсский университет приглашает стать студентом на один день

Мероприятия "Студент на день" предназначены для всех, кто рассматривает возможность обучения в ВУ. В течение недели участники смогут познакомиться с учебной средой, форматом лекций и встретиться с будущими преподавателями. Также это возможность познакомиться со студентами и узнать из первых уст об их опыте. Такие мероприятия дают возможность будущим студентам понять подходит ли им выбранная программа обучения.
На мероприятии участники смогут посетить лекции на 15 факультетах, включая Каунас и Шяуляй. Мероприятия будут проводиться очно и дистанционно, а для иностранных студентов будут организованы лекции на английском языке.
Мероприятия в рамках программы "Студент на день" пройдут с 22 по 26 апреля. Более подробная информация и регистрация - здесь.