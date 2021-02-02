По словам главы отдела коммуникации и маркетинга ВУ Эрминаса Спудиса, такие конкурсы университет объявляет раз или два в год.

По его словам, они объявляются в связи с завершением трудовых соглашений с преподавателями и научными работниками.

ВУ заключает трудовые договора с академработниками на пять лет.

В Вильнюсском университете работают более 5000 сотрудников различных сфер.