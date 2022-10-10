С таким ходатайством в суд обратилась генеральный прокурор Нида Грунскене, после ознакомления с материалом и заключением открытого 30 июня прокурором Отдела общественных интересов Генеральной прокуратуры расследованием о возможном нарушении общественных интересов.
Основанием для данного расследования стало решение от 1 июня Уездного суда города Вильнюса, которым Отдел ЗАГС Вильнюсского районного самоуправления был обязан изменить имя и фамилию заявителя в гражданском деле - сменить букву латинского алфавита „l“ на букву латинского алфавита с диакритическим знаком „ł“.
За право написания своей фамилии с буквой „ł“ в суде боролся габилитированный доктор политологических наук Ярослав Волконовский (Jarosławas Wołkonowskis). 1 июня окружной суд города Вильнюса разрешил писать имя и фамилию с буквой, которой нет в латинском алфавите.
Н. Грунскене в ходатайстве указала, что действующие в Литве правовые акты предусматривают возможность написания имени и фамилии лиц нелитовского происхождения буквами латинского алфавита без диакритических знаков. Исключения допускаются только для букв с диакритикой литовского алфавита.
В литовском алфавите у буквы „l“ нет диакритического знака, поэтому, по оценке прокуратуры, суд, решив, что при написании имени и фамилии заявителя можно использовать „ł“, ошибочно применил закон.
Прокуратура напомнила, что с 1 мая есть возможность в документах использовать буквы латинского алфавита без диакритических знаков, например, букву „W“.
Цель возобновления процесса - избежать правовых последствий возможного неверного решения суда.
Генеральный прокурор обращается в суд с ходатайством о возобновлении процесс, если прокурор в деле не участвовал, и суд не защитил общественные интересы, а других правовых путей для защиты общественного интереса нет.
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