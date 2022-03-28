Об этом сообщил в понедельник новостной портал 15min со ссылкой на одного из истцов - Робертаса Повилайтиса, который во время советской агрессии потерял отца.
"Иск принят. Сегодня судья принял резолюцию", - сказал он.
Гражданский иск подан от имени шести лиц, которые 13 января 1991 года потеряли своих родных и близких.
В иске указано, что, являясь командующим советскими вооруженными силами, Горбачев 11-13 января 1991 года не принял меры для предотвращения преступлений армии.
Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года осудил в деле 13 января десятки бывших советских должностных лиц и военных. Они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них осуждено заочно.
В ночь на 13 января 1991 года при попытке штурма военными подразделениями Советского Союза телебашни в Вильнюсе и здания Комитета радио и телевидения погибли 14 человек.
Армия попыталась при помощи военной силы свергнуть законную власть Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от Советского Союза.
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