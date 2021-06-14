aA
14 июня Административный суд Вильнюсского округа отклонил жалобу гражданина России и Болгарии Филиппа Киркорова на запрет его въезда в Литву.
Filipas Kirkorovas
Filipas Kirkorovas
© Instagram

В жалобе Киркоров добивался отмены решения Департамента миграции (ДМ) от 19 января, которым ему был запрещен въезд в Литву в течение пяти лет.

Ответчиком в деле является ДМ, третьими заинтересованными лицами являются Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Министерство иностранных дел (МИД).

Статьи по теме:
Планируется запретить въезд в Литву лиц, публично поддерживающих агрессивную политику иностранных государств  (58)
Решение о запрете на въезд Киркорова в Литву суд вынесет в середине июня  (20)

Суд констатировал, что ДМ принял такое решение, руководствуясь информацией МИД о том, что этот человек представляет угрозу нацбезопасности страны.

19 января ДМ по просьбе МИД включил Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Это постановление суда может быть в течение 14 днем обжаловано в Главном административном суде Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Дело о запрете на въезд в Литву Киркорова суд рассмотрит в середине мая (32)

В середине мая Вильнюсский окружной административный...

TOP новостей

Президент Литвы попросил Джо Байдена увеличить военное присутствие США в регионе (31)

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил...

Отпуск в Литве: самые жаркие дни, и какой будет осень

Весна в эти дни теплом не баловала, а осадков было...

"Не силу нужно показывать, а душу свободы": история ссылки и возвращения Солнышка в Литву (1)

Ирена-Саулуте Шпакаускене женщина, которая прошла все...

Вильнюсский суд отклонил жалобу Киркорова (1)

14 июня Административный суд Вильнюсского округа...

В Литве найти строителя или мастера - миссия очень непростая (29)

В Литве рынок недвижимости постепенно накаляется,...