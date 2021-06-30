По информации суда, рассматривающего дела, в которых обжалуются решения Департамента миграции об отказе предоставления политического убежища, в прошлом году было получено 150 таких жалоб, в первом полугодии этого года их уже получено 82.

"Однако уже через несколько месяцев их количество может значительно вырасти, ведь сейчас лица, пересекающие границу нелегально, подадут жалобы на неблагоприятные для них решения Департамента миграции", – говорится в сообщении суда.

Председатель Вильнюсского окружного административного суда Йоланта Малияускене подчеркивает, что, согласно Закону о правовом положении иностранцев, им должна бесплатно предоставляться правовая помощь и перевод на их родной язык в течение всего процесса о запросе на предоставление убежища.

Большинство заявителей, обжалующих отказ Департамента миграции в предоставлении политического убежища, утверждают, что не знают немецкий, английский или русский языки, поэтому суду приходится прибегать к услугам переводчиков редких для Литвы языков.