Вильнюсский старый театр продолжает обновлять свой репертуар

Сейчас в репертуаре театра больше 20 спектаклей. Посещаемость театра достигла допандемического уровня. Театр ищет новые возможности: организует культурные инициативы, которые позволят ему утвердиться как профессиональному, многокультурному, побуждающему к толерантности театру.

24 и 25 февраля состоится премьера спектакля Йонаса Вайткуса "Отец" (по драме Флориана Зеллера "Отец") с выставкой и дискуссией (циклом бесед в Малом зале) об исторической памяти, деменции и т.д. Планируются и другие премьеры.

По данным Департамента статистики, литовские русскоязычные ищут доступную информацию или развлечения на понятном им языке, поэтому ВСТ играет важную роль в этом процессе.

Представители театра указывают, что они понимают и желание авторитарной России, режима Путина использовать русскую культуру как мягкую силу, оружие.

Вильнюсский старый театр (бывший Русский драмтеатр Литвы) отказывается от показа спектаклей авторов, поддерживающих Россию и войну против Украины (это касается и спектаклей, преемники авторских прав на которые поддерживают Россию).

Театр объявил, что отказался от показа спектаклей "Воля" (по произведениям Василия Шукшина), "Утопия (Михаил Дурненков), "Лед" (по роману Владимира Сорокина). Было также принято решение не показывать "Кошкин дом" (Самуил Маршак), "Сволочную любовь" (Павел Санаев), "Горку" (Алексей Житковский).

Пересмотрен и другой важный сегмент - детские спектакли. Было решено временно отказаться от показа спектакля "Царь Салтан" (по сказке А.С.Пушкина "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди") – до выяснения позиции творческой группы создателей сказки в вопросе войны в Украине.

Были высказаны сомнения в связи со спектаклем "Кролик Эдвард" (по произведению американской писательницы Дикамилло Кейт "Удивительное путешествие кролика Эдварда"), однако после анализа позиции режиссера Юлианы Лайковой спектакль решили оставить. С режиссером театр больше не сотрудничает, ей заплатили одноразовый гонорар в 2019 году, больше никакие деньги ей не выплачивают.

В ближайшее время в ВСТ появится спектакль для детей на литовском языке (Агне Сунклодайте "Мой папа - птиц").

Театр сообщил, что создал рабочую группу, которая будет следить за изменением ситуации в мире и при изменении обстоятельств оперативно реагировать на смену репертуара.

"Вильнюсский старый театр - мультикультурный и открытый европейский театр, который поощряет, поддерживает и распространяет культуру нацменьшинств, проживающих в Литве (русских, поляков, украинцев, белорусов, евреев и т.д.). Театр, в основе которого лежит толерантность и ценности открытого общества, инициирует и поощряет сотрудничество между общинами с разной культурой, стремится к синергии театров разных традиций", – сказала директор театра Ольга Полевикова.