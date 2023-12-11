Вильнюсский районный муниципалитет после кибератаки: социальные пособия будут выплачены

"Сегодня-завтра мы закончим проверку всей информации на возможные вирусы, проанализируем, что это за информация. Процесс достаточно длительный и тщательный", - прокомментировал в понедельник директор администрации Вильнюсского районного самоуправления В. Кондратович.
"Работа не прекращалась, но мы не могли работать в обычном режиме, готовились документы и ответы. Определенных услуг не было, они не вводились в электронные системы. Это поддержка, социальные выплаты, не было учета других систем. Нам предстоит долгая работа, прежде чем мы сможем нормально работать", - добавил он.
По его словам, преступники запросили выкуп в сотни тысяч долларов. В муниципалитете уверяют, что никаких соображений платить им не было.
Социальные пособия будут выплачены
В. Кондратович уверяет, что социальные пособия жителям Вильнюсского района должны быть выплачены в течение нескольких недель.
Он подчеркивает, что имеющиеся в бумажном формате данные позволяют это сделать.
"Что касается социальных выплат, то мы сейчас готовим сотрудников, которые вручную восстановят пособия за последний месяц, введем данные, оборудованы дополнительные рабочие места. У нас амбициозный план, мы хотим, чтобы эти услуги были оплачены в течение 7-10 дней", - сказал директор администрации.
На прошлой неделе сообщалось о кибератаке в Вильнюсском районном самоуправлении.
Информация об инциденте была передана в Национальный центр кибербезопасности, были проинформированы и другие ответственные учреждения.