Вильнюсский район снова удивляет: в два раза уменьшил налог на землю в 2023 году

"Хочу поблагодарить уважаемых членов горсовета за поддержку этого предложения. Мы должны искать возможность оказания помощи фермерам Вильнюсского района, которым засуха нанесла большой ущерб. Я верю, что это решение поможет уменьшить нанесенный фермерам ущерб", – сказал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, май в этом году был более засушливым, чем год назад. Фермеры жалуются на значительный ущерб: по предварительным прогнозам погибло 30-40% урожая.