04 августа 2023 г. 12:45

Вильнюсский район снова удивляет: в два раза уменьшил налог на землю в 2023 году

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

28 июля горсовет Вильнюсского района решил на 50% снизить налог на землю для жителей, которые в 2023 году декларировали посевы, налог на сельскохозяйственную землю. Надеются, что это предложение Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) компенсирует фермерам района хотя бы часть убытков, понесенных из-за засухи, пишет madeinvilnius.lt.

"Хочу поблагодарить уважаемых членов горсовета за поддержку этого предложения. Мы должны искать возможность оказания помощи фермерам Вильнюсского района, которым засуха нанесла большой ущерб. Я верю, что это решение поможет уменьшить нанесенный фермерам ущерб", – сказал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, май в этом году был более засушливым, чем год назад. Фермеры жалуются на значительный ущерб: по предварительным прогнозам погибло 30-40% урожая.

В два раза меньше налог будет за земельные участки с кодом 610 в Вильнюсском районе. Налог не снизят на запущенные участки земли.

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