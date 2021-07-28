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Самоуправление Вильнюсского района намерено создать дополнительно 40 штатных единиц стражей общественного порядка для защиты жителей от мигрантов.
Вильнюсский район из-за мигрантов намерен нанять больше стражей общественного порядка
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Создадим дополнительно, этот вопрос уже прошел через комитеты. По моим данным, комитеты одобряют, потому что чувствуют долг защитить жителей", - сказала в среду мэр Вильнюсского района Мария Рекст.

По ее словам, незаконно пересекающие границу Беларуси и Литвы мигранты иногда забредают к местным жителям.

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"Есть случаи, когда они ходят по деревням. Вчерашнее происшествие - зашли в дом, просят подвезти до Вильнюса, заходят в магазин, хорошо, что люди сознательные - угощают кофе, да, да, будет такси, но вызвали пограничников", - рассказала мэр.

"Люди, которые живут недалеко от леса, рассказывают, что по ночам и слышат, и видят мигрантов", - сказала она.

Решение о создании дополнительных 40 штатных единиц стражей общественного порядка еще должен утвердить совет самоуправления.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 3000 мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.

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