Вильнюсский район будут патрулировать сотрудники общественного порядка: для повышения безопасности жителей

По словам мэра Вильнюсского районного муниципалитета Роберта Духневича, целью патрулирования является обеспечение общественного порядка и спокойствия, предотвращение нарушений закона и возможных преступлений, а также оперативное реагирование на просьбы жителей о помощи.

„Мы принимаем дополнительные меры для укрепления общественного порядка и обеспечения спокойной и безопасной обстановки в районе. В то же время мы поставили перед собой задачу по усилению муниципального Отдела общественного порядка и более тесному сотрудничеству с полицией“, – цитируется в пресс-релизе Р. Духневич.