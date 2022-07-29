Вильнюсский привокзальный район ждут перемены

Известная студия представила проект Green Connect, собравший в прошлом году больше всего баллов в международном конкурсе (оценивали Вильнюсский муниципалитет и группа "Литовские железные дороги"). После этого анализируются возможности финансирования проекта. Дальнейшие этапы зависят от формы финансирования.
Одно из предложений Zaha Hadid Architects - соединение Науининкай с Науяместисом и Старым городом (постройка площадью 9500 кв. м). В этом здании будут концертные пространства, зал ожидания с прямым выходом на перроны. Над рельсами будут удобные соединения для пешеходов и велосипедистов.
Главный архитектор города Миндаугас Пакльнис считает, что этот проект станет ренессансом вокзала и Науининкай.
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