Вильнюсский полумарафон: ограничения движения и изменения в работе общественного транспорта

Пробок на беговых трассах не будет

25 мая подготовка беговых трасс начнется рано утром. С 3:00 до 22:00 будет запрещено движение автотранспорта на участке улицы Швентарагё от улицы Университето до улицы Тилто и на участке проспекта Гедиминаса от площади Винцаса Кудирки до улицы Швентарагё.

В течение всего мероприятия, с 15:00 до 22:00, движение транспортных средств, включая общественный транспорт, будет запрещено на всех маршрутах пробега: