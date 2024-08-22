Вильнюсский парк Вингис подвергся нападению кротов, но муниципалитет не намерен с ними бороться

Один пользователь сети запечатлел крота и его показавшуюся голову. Не где-нибудь, а на поляне возле сцены парка Вингис. Это не первый раз, когда жители фиксируют этих жителей парка. Однако муниципалитет не обещает истреблять или бороться с кротами. По словам представителей муниципалитета, кроты не мешают жителям спокойно проводить время, а их отсутствие нанесет парку большой ущерб.