Вильнюсский общественный транспорт к осени не готов: ситуация критическая

Во вторник утром в редакцию портала MadeinVilnius.lt обратилась жительница Вильнюса, которой не помогли обращения в государственные учреждения. По ее словам, жители каждый день сталкиваются с большими неудобствами, поскольку не действует постоянное расписание. Каждое утро, в 6-7 ч. появляются изменения. Причина - нехватка водителей. Трудно себе представить город, в котором вдруг заявят, что из-за нехватки водителей метро будет ходить каждые 20-30 минут. А в Вильнюсе, где курсируют автобусы и троллейбусы, это возможно.

"Постоянно урезают число рейсов на маршрутах 4G, 7, 13, 20, 43, 51, 55. Некоторые автобусы ходят раз в час. Сегодня чаша терпения лопнула – например, 4G, который является основным связующим маршрутом, средством сообщения с Пилайте, во время утреннего пика с 07:50 до 08:35 ч. вообще не курсировал. Пассажиры 55 маршрута в пик ждали его 1,5 ч, 43 (Юстинишкес) будут ждать 50 мин, 26 автобус ходит каждые 2 ч.", – писала жительница столицы.