06 сентября 2023 г. 10:06

Вильнюсский общественный транспорт к осени не готов: ситуация критическая

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė
Не секрет, что ни водители, ни пассажиры общественного транспорта не ждут сентября. В первые недели сентября в городе по утрам стоят огромные заторы, в пробках стоять приходится по 40 минут, а иногда и час. Не спасает людей и общественный транспорт: расписание может измениться в утро поездки, автобусы не приезжают, а из-за нехватки водителей на некоторых маршрутах автобусы приходится ждать 2 ч., пишет madeinvilnius.lt.

Во вторник утром в редакцию портала MadeinVilnius.lt обратилась жительница Вильнюса, которой не помогли обращения в государственные учреждения. По ее словам, жители каждый день сталкиваются с большими неудобствами, поскольку не действует постоянное расписание. Каждое утро, в 6-7 ч. появляются изменения. Причина - нехватка водителей. Трудно себе представить город, в котором вдруг заявят, что из-за нехватки водителей метро будет ходить каждые 20-30 минут. А в Вильнюсе, где курсируют автобусы и троллейбусы, это возможно.

"Постоянно урезают число рейсов на маршрутах 4G, 7, 13, 20, 43, 51, 55. Некоторые автобусы ходят раз в час. Сегодня чаша терпения лопнула – например, 4G, который является основным связующим маршрутом, средством сообщения с Пилайте, во время утреннего пика с 07:50 до 08:35 ч. вообще не курсировал. Пассажиры 55 маршрута в пик ждали его 1,5 ч, 43 (Юстинишкес) будут ждать 50 мин, 26 автобус ходит каждые 2 ч.", – писала жительница столицы.

Все эти маршруты обслуживает компания Transrevis. Сам Вильнюсский общественный транспорт в таких ситуациях использует водителей из резерва. Очевидно, что частная компания не выполняет свои обязательства, поэтому в расписании появляются "окна", это создает массу неудобств. Кроме того, об изменениях расписания компания должна информировать за три дня, это обязательство компания тоже не выполняет.

В этом году вильнюсский горсовет обещал, что и другие маршруты будут передавать частным перевозчикам. Но практика показывает, что такое решение не даст хорошего результата.

Компания Transrevis обслуживает 23 обычных автобусных маршрута и скорый 4G.

Обновленная информация о расписаниях есть на сайтах www.stops.lt и www.judu.lt.

Муниципальная компания "Услуги сообщения" пока ситуацию не прокомментировала.

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