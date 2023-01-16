Вильнюсский муниципалитет выяснит причину развала стены в районе Ужупис

"По приказу главы администрации Вильнюсского муниципалитета будет создана комиссия. Сейчас ведут переговоры с Государственной инспекцией по планированию территорий и строительству, будет заказана экспертиза", – сказал представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.

По словам представителя Строительной инспекции Расы Кекштене, они займутся контролем за проводимым по соседству строительством.

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"Там проходит реконструкция подсобного здания. Проведем расследование", – сказала она.

По словам Кекштене, расследованием других аспектов займется муниципалитет. Она отметила, что расследование займет 10-15 дней.

"Поскольку все произошло в построенных, сданных в эксплуатацию, жилых зданиях, то всеми расследованиями займется муниципалитет", – сказала она.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, сообщение о том, что рухнула стена дома, поступило 13 января, в 18.55 ч. Пожарные-спасатели прибыли на место и выяснили, что упала городская стена, на которой сверху построили еще одну стену.

Было эвакуировано 15 человек. Инспектор по безопасности зданий выяснил, что другим постройкам опасность не угрожает.