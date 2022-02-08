Вильнюсский муниципалитет снова отклонил заявку на митинг "Союза семей"

Муниципалитет сообщает, что там будут проходить мероприятия, организованные муниципалитетом.

На Кафедральной площади в это время будет проходить подготовка к мероприятию, традиционное шествие молодежи и трансляция мероприятий.

На Ратушной площади состоятся два шествия, а у памятника Й.Басанавичюсу - интерактивная дискуссия.

Союз семей просил разрешение на проведение митинга с участием 1000-5000 человек.

На прошлой неделе Вильнюсский муниципалитет отказал Альгирдасу Палецкису, который подавал заявку на проведение митинга 16 февраля.

Мэр города Ремигиюс Шимашюс сказал, что, по правилам, протестовать у парламента, правительства и некоторых других объектов не запрещается, но делать это можно не во всякое время.

31 января муниципалитет сообщал, что не выдал разрешение на проведение митинга "Союза семей" у памятника Йонасу Басанавичюсу (митинг также планировали провести 16 февраля).

13 января участники митинга "Союза семей" у парламента освистали выступавших на мероприятии в память о погибших во время январских событий премьер-министра Ингриду Шимоните и спикера парламента Викторию Чмилите-Нильсен.