Вильнюсский муниципалитет решил проблему с мусорными контейнерами в Старом городе

Читатель Delfi Тадас зафиксировал печальную картину: контейнер, вокруг мусор и грязь.
"Там, где 50 лет назад стояла Большая вильнюсская синагога, основной символ города, там, где оборудованы детские площадки, где квадратный метр жилья стоит 4500 евро, а территория признана наследием ЮНЕСКО, можно увидеть такую картину.
Каждый день, когда я иду с ребенком в детский сад, в открытых контейнерах копаются птицы, бездомные и наркоманы. Выброшенные на землю подгузники грызут крысы, а дорога усеяна остатками пищи, осколками и другим мусором, который разносит ветер", – писал Тадас.
Представитель Вильнюсского муниципалитета сказал, что эту проблему уже решают.
"В начале года ситуацию обсудили с жителями соседних домов, а до конца августа там оборудуют 4 закрывающихся места для сбора мусора", – сказали в муниципалитете.
На сайте Вильнюсского администратора системы сбора мусора (VASA)
также сообщается, что в Вильнюсе на ул. Вокечу оборудуют 4 закрывающихся места для сбора мусора.
Переполненные контейнеры и упаковки в этом дворе долгое время вызывали беспорядок, привлекали птиц и бездомных, мусор валялся на всей территории.
Поскольку улицы в Старом городе узкие, найти здесь места для контейнеров очень сложно. До сих пор этими контейнерами на ул. Вокечу пользовались и посторонние люди, поэтому даже при ежедневном вывозе мусора, контейнеры переполнялись. Много упаковок бросали работники соседних коммерческих объектов.
Сообщается, что закрывающиеся места сбора мусора помогут решить эти проблемы. Эти места сбора будут оснащены кодовыми замками.