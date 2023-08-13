Вильнюсский муниципалитет решил проблему с мусорными контейнерами в Старом городе

Читатель Delfi Тадас зафиксировал печальную картину: контейнер, вокруг мусор и грязь.

"Там, где 50 лет назад стояла Большая вильнюсская синагога, основной символ города, там, где оборудованы детские площадки, где квадратный метр жилья стоит 4500 евро, а территория признана наследием ЮНЕСКО, можно увидеть такую картину.

Каждый день, когда я иду с ребенком в детский сад, в открытых контейнерах копаются птицы, бездомные и наркоманы. Выброшенные на землю подгузники грызут крысы, а дорога усеяна остатками пищи, осколками и другим мусором, который разносит ветер", – писал Тадас.

Представитель Вильнюсского муниципалитета сказал, что эту проблему уже решают.

"В начале года ситуацию обсудили с жителями соседних домов, а до конца августа там оборудуют 4 закрывающихся места для сбора мусора", – сказали в муниципалитете.

На сайте Вильнюсского администратора системы сбора мусора (VASA)

также сообщается, что в Вильнюсе на ул. Вокечу оборудуют 4 закрывающихся места для сбора мусора.