Вильнюсский муниципалитет разрешил фермерам провести двухдневную акцию протеста у здания правительства

"Будут "Костры-2", – так эту акцию назвал председатель кретингского отделения Литовского союза фермеров Римантас Пауликас.
Он сказал, что точное число участников акции сможет назвать позже, когда составит списки.
"Поскольку эта акция продлится два дня, важно знать, сколько будет фермеров, сколько мест заказать в мотелях или гостиницах. Кроме того, я должен записать все номера тракторов, которые поедут в столицу", – сказал Пауликас, заметив, что также разрабатывают маршруты для колонны.
По его словам, полиция разрешает сельхозтехнике ехать по автостраде, а Литовская дирекция автомобильных дорог – нет.
Пауликас позаботился и об аренде автобуса, на котором в Вильнюсе смогут поехать участники протеста и желающие поддержать их морально.
Колонна тракторов с Пауликасом во главе выедет из Кретинги в понедельник, люди переночуют в Каунасе, а оттуда с участниками акции из других районов поедут в Вильнюс и доберутся до столицы примерно в обед. В центральную часть колонна въедет в сопровождении полиции. Автобус из Кретинги выедет 24 января рано утром и приедет в Вильнюс в 8–9 ч. Автобус вернется в тот же день вечером, а участники протеста останутся до 25 января. Колонна покинет Вильнюс 26 января утром.
Требования фермеров остаются теми же: чтобы акциз на нефтяной газ не был выше, чем в соседних странах; чтобы запретили транзит российского зерна через Литву; чтобы отменили запрет на использование зеленого дизельного топлива для транспортных средств, которые могут применяться не только в сельском хозяйстве; чтобы решали нескончаемый молочный кризис в Литве; чтобы отозвали решение о восстановлении многолетних лугов.