Вильнюсский муниципалитет разрешил фермерам провести двухдневную акцию протеста у здания правительства

"Будут "Костры-2", – так эту акцию назвал председатель кретингского отделения Литовского союза фермеров Римантас Пауликас.

Он сказал, что точное число участников акции сможет назвать позже, когда составит списки.

"Поскольку эта акция продлится два дня, важно знать, сколько будет фермеров, сколько мест заказать в мотелях или гостиницах. Кроме того, я должен записать все номера тракторов, которые поедут в столицу", – сказал Пауликас, заметив, что также разрабатывают маршруты для колонны.

По его словам, полиция разрешает сельхозтехнике ехать по автостраде, а Литовская дирекция автомобильных дорог – нет.

Пауликас позаботился и об аренде автобуса, на котором в Вильнюсе смогут поехать участники протеста и желающие поддержать их морально.