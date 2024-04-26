Вильнюсский муниципалитет просит как можно скорее убрать с улиц города брошенные без присмотра автомобили

Муниципалитет информирует, что если не объявятся хозяева и не заберут свои автомобили, то после 28 апреля 13 машин, признанных бесхозными увезут с улиц города.
Владельцев автомобилей просят убрать их до 28 апреля 2024 года.
Список машин:
Марка Номер Цвет Адрес Район
Mazda 6 Без номера Серый ул. Фабийонишкю, 2A Фабийонишкес
Hyundai Tucson BH8269CT Серый ул. Мацюлявичаус, 30 Каролинишкес
Opel Calibra JPG562 Серый ул. Шилтнамю, 38 Лаздинай
Ford Focus BRH165 Черный ул. Эрфурто, 56 Лаздинай
Opel Astra Без номера Серый ул. Наугардуко, 95 Науяместис
Mercedes Benz Без номера Черный ул. Пупинес, 9А Науининкай
E class
VW Passat CDK745 Белый ул. В.-А.Грайчюно, 20 Панеряй
VW Passat BZN251 Черный ул. Пашилайчю, 6 Пашилайчай
Opel Frontera FEE435 Серый ул. Жеминос, 13C Пашилайчай
Ford Mondeo LZY294 Синий ул. Смалинес, 21 Пилайте
Volvo S60 JCA486 Синий проспект Лайсвес, 60 Виршулишкес
Ford Mondeo MGO484 Синй ул. Жирмуну, 1 Жирмунай
BMW 650 WP57TZF Черный ул. парибё, 23 Жверинас