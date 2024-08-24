2024.08.24 13:52

Вильнюсский муниципалитет приглашает голосовать за любимое дерево: можно выиграть велосипед

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje ruduo
Vilniuje ruduo
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Вильнюсский муниципалитет приглашает выбрать самое любимое дерево в городе. С помощью общины или староств в каждом из 21 микрорайонах выбрали по одному особенному для общины дереву. Всего выбрали 21 дерево: 8 елей, 5 дубов, 3 сосны, несколько лип, тую и клен. Все деревья разные, всеми ими дорожат общины, все по-своему необычны – есть молодые, есть очень старые, пишет портал madeinvilnius.lt

Голосуйте за любимое дерево и выиграйте велосипед!

Из участников голосования путем жеребьевки выберут победителя. Он получит велосипед.

Самое любимое дерево Вильнюса представят на номинацию дерева Литвы.

В 2023 году в финале конкурса Еврокомиссии на самую зеленую столицу Вильнюс получил титул Зеленой столицы Европы 2025. Это не только важная заслуга, но и серьезное обязательство больше внимания уделять сохранению деревьев в городе, смягчению последствий глобального потепления, устойчивой мобильности.

Голосование длится с 13 августа по 9 сентября. Голосовать вы можете только один раз. Участники конкурса должны указать свои данные. Победитель станет известен 10 сентября.

Голосовать можно здесь: https://www.delfi.lt/apps/zalioji-sostine

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