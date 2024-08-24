Вильнюсский муниципалитет приглашает голосовать за любимое дерево: можно выиграть велосипед

Вильнюсский муниципалитет приглашает выбрать самое любимое дерево в городе. С помощью общины или староств в каждом из 21 микрорайонах выбрали по одному особенному для общины дереву. Всего выбрали 21 дерево: 8 елей, 5 дубов, 3 сосны, несколько лип, тую и клен. Все деревья разные, всеми ими дорожат общины, все по-своему необычны – есть молодые, есть очень старые, пишет портал madeinvilnius.lt