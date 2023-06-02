Вильнюсский муниципалитет пояснил, в каких случаях могут отменить штраф за стоянку

"Сообщение о штрафе (желтый листок) - это не штраф. Это только сообщение, информация для водителя о неоплате парковки. Сообщение могут аннулировать по разным причинам", – сказала пресс-секретарь МП "Услуги сообщения" (JUDU) Грета Василяускайте.

Компания назвала случаи, при которых упраздняют штрафы. Однако каждую ситуацию компания оценивает индивидуально, жителям рекомендует обращаться по адресу info@judu.lt.

Случаи, при которых аннулируют штраф:

клиент платит за стоянку, но указывает не свой номер автомобиля;

клиент забывает оставить знак "инвалид" в салоне или разрешение на стоянку на забронированном месте;

если клиент неправильно указал в разрешении или паркомате номер машины и др.

Компания JUDU нередко получает заявления с просьбой отменить назначенный штраф. При оценке каждого конкретного случая специалисты проверяют, не повторяется ли ситуация, часто ли клиент нарушает правила парковки, когда в последний раз был отменен штраф.

Часто поступают заявления с просьбой отменить штраф за парковку около торгового центра CUP в Вильнюсе.

"Так случается потому, что водитель не всегда внимательно смотрит на знаки. В таком случае мы просим клиентов сразу же писать нам по адресу info@judu.lt, оценив ситуацию, мы обычно реагируем доброжелательно – можем аннулировать сообщение, если клиент информирует об оплате", – сказала Василяускайте.