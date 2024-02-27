Вильнюсский муниципалитет порадует пожилых людей и бездомных животных

"Пожилые жители столицы, которые мечтают о домашнем питомце, но не могут себе позволить завести его из-за того, что боятся долгосрочных обязательств, могут стать временными опекунами. Животные преклонного возраста не отличаются особой активностью, поэтому им будет легко приспособиться к ритму жизни пожилых людей.
Этот проект пойдет на пользу как пожилым людям, так и животным. Благодаря животным пожилые люди будут вести более активный образ жизни, улучшится их эмоциональное состояния. Мы предоставим необходимую помощь, чтобы пожилым людям было как можно легче заботиться о четвероногих питомцах", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Люди от 65 и старше (включая жителей домов опеки) могут стать временными опекунами животных. Для этого им надо приехать в приют муниципальной компании Grinda, выбрать питомца, заключить договор об опеке.
Все необходимое для животного, включая ветеринарные услуги, будет обеспечивать приют, а опекун будет гулять с питомцем, проводить с ним досуг, делиться своей заботой и любовью. Если пожилой человек не сможет больше заботиться о животном, то его обратно передадут в приют.
"Появление домашнего питомца сделает пожилых людей активнее, снизит эмоциональный фон одиночества, уменьшит чувство беспокойства и стресс. Благодаря временной опеке больше животных получит пусть временных, но все же любящих и заботливых хозяев", – сказала директор приюта Агне Жебене.
Сейчас муниципалитет готов передать в опеку 21 питомца – 11 собак и 10 кошек. Их количество меняется каждый день.