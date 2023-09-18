Вильнюсский муниципалитет ответил на вопрос, будет ли расширять суженные улицы

"Сейчас внимание концентрируется на ремонте дорог, находящихся в плохом состоянии, это необходимо, чтобы обеспечить качественное сообщение с помощью имеющейся инфраструктуры", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

"В тех местах, где работы по сужению улиц были проведены прежде, расширять проезжую часть не планируем, потому что нецелесообразно заново ремонтировать качественное покрытие дорог", – отметил он.

Грубинскас обратил внимание на то, что на тех улицах, где было проведено расширение, например, на Салтонишкю, это сделали до окончания работ.

"Когда мы выяснили, что изменения на перекрестке ул. Т.Нарбуто и Салтонишкю приводят к заторам, приняли решение восстановить прежнюю ширину проезжей части и прежнее число полос. Это решение было принято до того, как ремонт улицы был завершен", – подчеркнул Грубинскас.

Напомним, что мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас весной сказал, что так, как улицы сужались при Ремигиюсе Шимашюсе, их сужать больше не будут.